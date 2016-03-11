Денежная база в феврале сократилась на 2%

Объем денежной базы в Украине в феврале по сравнению с январем снизился на 2% – до 328,541 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем денежной базы с начала года снизился на 2,2%

Согласно приведенным данным, объем наличности вне банков за этот месяц снизился на 0,8% – до 269,506 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.