Денежная база в феврале сократилась на 2%
14:33, 11 марта 2016Финансы
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Денежная база в Украине снизилась до 328,5 миллиарда гривень.
REUTERS
Объем денежной базы в Украине в феврале по сравнению с январем снизился на 2% – до 328,541 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Объем денежной базы с начала года снизился на 2,2%
Согласно приведенным данным, объем наличности вне банков за этот месяц снизился на 0,8% – до 269,506 миллиарда гривень.
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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.
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