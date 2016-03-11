Фискальная служба похвасталась перевыполнением плана по сбору налогов

Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале перевыполнила установленные Министерством финансов Украины индикативы на этот период на 14,5% и перечислила в государственный бюджет дополнительно 8,2 млрд грн.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, дополнительных 6,3 млрд грн перечислило главное управление службы и 1,9 млрд грн - таможни.

По данным ГФС, местные бюджеты за этот период получили дополнительно 6 млрд грн, фактические поступления в местные бюджеты составили 19 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, за январь 2015 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 29,637 млрд грн, что на 32,6%, или на 7,3 млрд грн больше показателя за аналогичный период прошлого года.