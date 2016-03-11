Гривня закрыла межбанк на уровне 25,55 за доллар

В пятницу, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1810/28,4010 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610/0,3640 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,8451 грн/долл., к этому часу заключено 653 сделки на сумму 431,45 млн долл.