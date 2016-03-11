Новые 100 гривень будут участвовать в международном конкурсе по лучшему дизайну денег

В международном конкурсе бумажных денег среди банкнот - номинантов 2015 года представлена обновленная украинская банкнота номиналом 100 гривень образца 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, конкурс проводится Международным банкнотным сообществом и Институтом международных денежных исследований (Нидерланды) с целью определения привлекательного дизайна денежных знаков.

НБУ отметил, что участие в ежегодном конкурсе принимают банкноты со всего мира, которые были введены в обращение в прошлом году. Объявление победителей 2015 года состоится в апреле этого года.

Национальный банк Украины официально подал на рассмотрение международного жюри обновленную банкноту номиналом 100 гривен образца 2014 года с усовершенствованными дизайном и защитной системой, которая была введена в обращение 9 марта 2015 года.

Регулятор отметил, что срок обращения банкнот номиналом 100 гривень составляет около пяти лет, введение в обращение банкнот номиналом 100 гривень образца 2014 года осуществляется постепенно: происходит замена старых банкнот этого номинала на новые.

«Сейчас в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 100 грн нового образца на сумму более 55 млн гривень», - говорится в сообщении.

НБУ подчеркнул, что банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений.

«Поскольку сегодня имеют место случаи, когда кассиры из-за собственной неосведомленности безосновательно отказывают в приеме у населения банкнот номиналом 100 гривень образца 2014 года, еще раз подчеркиваем, что эти банкноты являются действительным платежным средством на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.