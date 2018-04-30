Баланс недели: страсти по премьеру, дефляция и 20 миллиардов на дороги

Останется Арсений Яценюк премьером или нет? Если отправят в отставку, то кто его заменит? Минувшая неделя так и не дала ответы на эти вопросы. Сохраняющаяся кадровая интрига держит в напряжении не только политический истеблишмент, но и всю страну.

Хотя казалось, что политический кризис близок к завершению – сначала Администрация президента активно распространяла слухи, что рассматривает главу Министерства финансов Наталию Яресько в качестве кандидата на пост премьер-министра, а затем экс-посол США в Украине Стивен Пайфер разразился сенсацией: в своем блоге в Twitter он написал, что Яресько может стать премьером уже на следующей пленарной неделе.

«Из Киева поступает все больше сообщений, что министр финансов Яресько будет назначена новым премьер-министром, возможно, уже на этой (пленарной – УНИАН) неделе», - написал Пайфер.

На слухах о назначении Яресько премьером сразу же подорожали украинские евробонды и укрепилась гривня. Кстати, сам фигурант слухов наотрез отказалась комментировать информацию о своем назначении на пост главы правительства.

Одновременно офис президента запустил еще одну волну слухов: главный кандидат на премьерское кресло - спикер парламента Владимир Гройсман, и он уже приступил к формированию кабминовской команды. Собственно, многие эксперты с самого начала предполагали - Порошенко хочет видеть премьером только своего соратника Гройсмана.

По всей вероятности, появление слухов и «сливов» должно было вывести из равновесия действующего премьера. Однако тот остался непоколебим. В своих заявлениях четко дал понять, что уходить в отставку самостоятельно не намерен. Более того, он призвал депутатов восстановить коалицию и продолжить реформы. Яценюк озвучил еще два возможных варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый - президент Украины и фракция «Блок Петра Порошенко» берет на себя полную ответственность за формирование нового Кабмина, новой программы и коалиции, а второй – досрочные выборы.

В четверг в Financial Times вышло интервью с Яценюком, в котором он уже гораздо жестче обратился к Порошенко: «Поддержите меня или увольте». При этом Яценюк отметил, что не желает повторять президентско-премьерский конфликт 2005 года, но намекнул - терпение у него на исходе.

Жесткие нотки явно не понравились окружению Порошенко. Глава фракции БПП Луценко призвал Яценюка меньше общаться с депутатами со страниц газет, а «разрулить» ситуацию лично на намеченной встрече. Кстати, пропрезидентская фракция намерена обсудить судьбу правительства 14 марта, во второй половине дня.

Вполне очевидно, что хаос и политические интриги на Печерских холмах может прекратить лишь жесткая позиция западных партнеров во главе с США. Посол США в Украине Джеффри Пайетт раздраженно заявил, что не важно, кто возглавляет правительство, главное – как идут реформы.

«Я думаю, что здесь на самом деле избегают предмета обсуждения. Вопрос заключается не в том, кто будет возглавлять правительство, а почему... Это не о том, кто входит в правительство, и не о том, кто премьер-министр... А о том, какова программа реформ, какая команда будет настроена ее реализовывать. И о том, каким образом политические фракции привлекут крупнейшие политические силы, чтобы принять обязательство следовать этому курсу реформ», - подчеркнул Пайетт.

Критика МВФ

Традиционно на минувшей неделе Украина ждала новостей о программе сотрудничества с Международным валютным фондом. В четверг глава Минфина сообщила, что речь о новой программе пока не идет, но и четкие сроки возобновления текущей программы не вырисовываются.

«Мы сейчас имеем по проекту меморандума комментарии всех министерств, мы работаем, и, если будет политическая воля, это будет сделано в нормальные сроки», - сказала Яресько.

Обновление меморандума с МВФ станет первым шагом к получению Украиной третьего транша кредита в размере 1,7 млрд долл. Положительное решение Фонда позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Но властям нужно учесть, что МВФ настаивает, чтобы подписи под обновленным меморандумом ставили те лица, которые затем будут его выполнять. Так что получить транш в условиях катавасии в правительстве не представляется возможным.

Беспокойство МВФ вызывают и неудачи властей в сфере борьбы с коррупцией. Глава представительства Фонда в Украине Жером Ваше сообщил в четверг, что кредитор хочет видеть более ощутимый прогресс в искоренении этой напасти.

«Нужно помнить, что усилия в борьбе с коррупцией имеют большое значение для защиты инвесторов», - подчеркнул Ваше.

Вместе с тем, МВФ доволен достижениями украинских властей в реформировании банковского сектора и видит положительные сдвиги в направлении фискальной, курсовой, монетарной политики и реформировании энергосектора.

Весенняя экономика

Украинская экономика решила поздравить женщин с 8 марта, продемонстрировав небольшой рост. Замечая в этом признаки восстановления экономики, Минфин и НБУ прогнозируют, что по итогу 2016 года ВВП нашей страны вырастет на 1%, тогда как в прошлом году падение экономики оценивалось Нацбанком в 10,5%.

Уверенность НБУ придает и дефляция на уровне 0,4%, которая была зафиксирована в феврале по сравнению с январем. При этом регулятор сообщил, что показатели динамики потребительских цен даже опережают прогнозы, давая все основания рассчитывать, что ожидаемое замедление инфляции до 12% на конец 2016 года состоится.

К положительным новостям минувшей недели можно отнести и укрепление гривни по отношению к доллару. Котировки нацвалюты на межбанке в среду-пятницу колебались в районе 25,5-25,6 грн за доллар, тогда как со средины февраля не опускались ниже 26 грн. Такой курс вполне ложится в составленный УНИАН консенсус-прогноз среднего курса гривни в 2016 году - 27 грн/долл., но пока не вписывается в ожидаемые правительством 24,1 грн/долл.

20 млрд грн в асфальт

На минувшей неделе премьер-министр попытался вселить надежду в сердца автомобилистов, сообщив о планах правительства отремонтировать 1700 км украинских дорог. Это - около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны. На их ремонт Кабмин хочет потратить баснословные для Украины 20 млрд грн из государственного и местных бюджетов. Если правительству удастся реализовать задуманное, не придется переживать о состоянии подвески авто водителям на дорогах Днепропетровск-Николаев, Одесса-Рени, Стрый-Черновцы, Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Одесса, Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и других трасс, в том числе в восточных областях. На сегодня состояние этих дорог - критическое. Некоторые участки автомагистрали Днепропетровск-Николаев можно назвать дорогой только с натяжкой, о чем напоминают правительству активисты, бастующие на трассе уже вторую неделю.

Чтобы дорожники не расслаблялись, Всемирный банк профинансирует проект независимого контроля качества ремонтных работ и целевого использования средств. В прошлом году Министерство инфраструктуры привлекло для этих целей австрийскую компанию IC Сonsolenten, которая контролировала качество ремонта дорог в Киевской области. А в этом году за счет привлеченного финансирования от Всемирного банка надзор за дорожными работами будут осуществлять сразу несколько компаний и уже по всей Украине. Ранее Мининфраструктуры оценивало стоимость такого независимого контроля в 300-500 тыс. долл. в год.

Кабмин пообещал, что утвердит порядок распределения беспрецедентных 20 млрд грн на ремонт дорог уже на следующей неделе.

Пенсионная дыра

Из менее приятного – на заседании в четверг Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с «дырой» 81,3 млрд грн. Собственные поступления ПФ составят 110 млрд грн, а дотация из бюджета – 144 млрд грн. Дотация призвана не только покрыть упомянутый дефицит - она также компенсирует сокращение платежей по единому социальному взносу (ЕВС), ставка которого с 1 января 2016 года снижена почти вдвое – до 22% с около 41%.

Положение Пенсионного фонда оставляет желать лучшего. В ходе обсуждения этой проблемы Яценюк в очередной раз призвал бизнес выводить зарплаты из тени и наполнять бюджет ПФ. По словам премьера, правительство создало для этого все условия, снизив ставку ЕСВ.

Министр социальной политики Павел Розенко заверил, что все пенсионеры будут получать выплаты в полном объеме и в срок. К тому же, с 1 мая минимальная пенсия составит 1130 грн, а с 1 декабря – 1208 грн.

Вместе с тем, с его стороны прозвучала угроза - если бизнес не сумеет вывести зарплаты из тени, бедственное положение Пенсионного фонда вынудит власти поднять ЕСВ обратно.

Алина Зименко (УНИАН)