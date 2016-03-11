Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2584.5149 (11 марта – 2551.9193)

100 EUR – 2866.2270 (11 марта – 2770.6188)

10 RUR – 3.6761 (11 марта – 3.5896)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,55 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1810/28,4010 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610/0,3640 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,8451 грн/долл., к этому часу заключено 653 сделки на сумму 431,45 млн долл.