Нацбанк опустил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 14 марта: 100 USD – 2584.5149 грн; 100 EUR – 2866.2270 грн; 10 RUR – 3.6761 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2584.5149 (11 марта – 2551.9193)
100 EUR – 2866.2270 (11 марта – 2770.6188)
10 RUR – 3.6761 (11 марта – 3.5896)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,55 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1810/28,4010 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610/0,3640 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,8451 грн/долл., к этому часу заключено 653 сделки на сумму 431,45 млн долл.