Порошенко одобрил закон о пенсиях людям, которые стали инвалидами во время Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в статью 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения пенсий лицам, которые стали инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства».

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Закон был принят Верховной Радой 18 февраля. Он направлен на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, и оказание им государственной социальной поддержки на соответствующем уровне.

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Законом предлагается осуществлять назначение пенсий по инвалидности лицам, признанным инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, независимо от наличия страхового стажа.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.