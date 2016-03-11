Аксенов похвастался: РФ придумала, как привлечь иностранцев в Крым в обход санкций
В Российской Федерации планируют создать юридическое лицо для работы с иностранными компаниями в аннексированном Крыму, куда те опасаются заходить официально из-за возможных санкций Запада.
Об этом 11 марта сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, передают «Крым.Реалии».
«Технология захода подразумевает создание на материковой части России юридического лица, которое впоследствии будет вести здесь деятельность с иностранными учредителями», – заявил Аксенов.
Детали он не раскрыл, чтобы не «повредить делу».
Аксенов утверждает, что иностранцы уже работают с Крымом. «По факту иностранные деньги на территории республики Крым сегодня присутствуют», – сказал российский премьер Крыма.
Министр экономики подконтрольного России правительства Крыма Валентин Демидов заявлял, что инвесторы смогут получать в аренду имущество и земельные участки без торгов.
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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».