Руководитель антикоррупционной прокуратуры назвал зарплату своих сотрудников

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Из 24 человек, которые сейчас работают в антикоррупционной прокуратуре, 18 – это приезжие из разных регионов от Львова до Луганска. Обеспечение жильем, скажу сразу – никак, потому что у людей есть достойные зарплаты, зарплата у прокурора, эта сумма не является секретной, около 50 тыс. грн, позволяет в Киеве, не в центре, в ближнем центре или даже на окраине, я сам, например, живу в Вишневом, я в Киеве не проживаю, позволяет снять довольно неплохую квартиру без урона семейному бюджету", – сказал Холодницкий.

Читайте такжеАнтикоррупционный прокурор: Нельзя бороться с коррупцией, получая 200-300 долларов зарплаты

Кроме того, отвечая на вопрос, была ли информация о нарушениях и незаконных действиях при проведении конкурса на места прокуроров, Холодницкий сказал: "Нет, такой информации у нас не было. На сколько я знаю, конкурсы на местных прокуратурах, некоторые даже еще продолжаются, поскольку продолжаются судебные заседания, судебные тяжбы, кто-то оспаривает результат, но если брать конкурс на специализированную антикоррупционную прокуратуру, который я проводил, как член комиссии и порядок был мной утвержден, то мы набрали первых 13 человек прокуроров и никакого иска на результаты конкурса не было".

Читайте такжеХолодницкий прокомментировал присвоение ему генеральского звания

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Петр Порошенко заявил, что в бюджете на 2016 годзабыли заложить средства на специализированную антикоррупционную прокуратуру. Он отметил, что считает это "досадным недоразумением и технической ошибкой", которая будет немедленно исправлена.