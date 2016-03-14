Стали известны подробности ночного совещания у Путина по спасению экономики

Газета "Ведомости" сообщает подробности совещания, на котором присутствовали министры экономического развития и финансов Алексей Улюкаев и Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова и председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.

Инициатором встречи выступил Алексей Улюкаев, сообщил один из источников "Ведомостей".

Как сообщили изданию чиновники федерального уровня, президент на совещании обсуждал вопрос экономического роста страны.

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Министерство экономического развития (МЭР) выступило с предложением увеличить программу ЦБ РФ со 100 млрд рублей до 240 млрд рублей. Это необходимо для стимулирования роста экономики через государственные инвестиции, в числе которых - проектное финансирование. Глава Счетной палаты выступила против такой меры, ее поддержал помощник Путина Андрей Белоусов.

Как пишет издание, по программе финансирования в прошлом 2015 году было отобрано 42 проекта на сумму 347 млрд рублей, для реализации этих планов требуется кредиты общей стоимостью 235 млрд рублей. После получения кредитов в банках по ставке в 11,5% годовых, проекты должны получить рефинансирование в Банке России под 9%. На начало марта текущего года ЦБ рефинансировал кредиты на сумму лишь в 69 млрд рублей.

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В Банке России в свою очередь считают, что в первую очередь необходимо выбрать лимит, а только потом говорить о его увеличении. Помимо этого, регулятор не понимает принципа, по которому отбираются проекты для государственного финансирования.

Газета пишет, что окончательного решения на ночном совещании у президента принято не было.