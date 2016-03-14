В России вошли в моду мошеннические схемы с использованием VIP-карт

ЦБ России выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт, потребовав от участников рынка принять меры и отчитаться о ситуации, пишет "Коммерсант".

Банкиры признают, что премиальные карты с высокими лимитами на снятие наличных действительно стали попадать в руки сомнительных клиентов, и обещают ужесточить требования.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз по экономике России"Серая" схема проста: это - веерное обналичивание, когда транзитные компании, на счетах которых аккумулируются деньги, распределяют их на платежные карты физлиц суммами от 100 тыс. до 3 млн руб. в течение одного-трех месяцев под видом займов, оплаты товаров и услуг и так далее. Физлица передают свои карты с пин-кодами "заказчикам", которые объезжают банкоматы и снимают наличные. Но теперь в схеме активно используются не только массовые, но и премиальные карты, по которым суточный лимит снятия намного выше (в среднем 300-500 тыс. руб. против 100 тыс. руб. для обычных карт).

Бороться со схемой ЦБ предлагает через немедленное отключение дистанционных каналов обслуживания (ДБО) для сомнительных клиентов, запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт, блокирование средств, поступивших на них по веерным рассылкам, снижение лимитов по премиальным картами и исключение возможности принятия менеджерами субъективных решений.

В Банке России не стали комментировать детали своего письма банкам на данную тему.

О возврате к использованию схемы обналичивания с использованием массовых карт представители ЦБ говорили еще в феврале. Активизация таких схем произошла из-за роста внимания регуляторов к другим каналам обналичивания. Однако о повышении роли дорогих премиальных карт тогда не упоминалось.

Банкиры официально комментировать письмо ЦБ не стали, но источники "Ъ" подтвердили получение письма и признают, что премиальные карты — один из самых уязвимых с точки зрения незаконного обналичивания продукт. "Речь идет о золотых и платиновых картах, которые сейчас распространяются среди клиентов с далеко не высоким уровнем дохода,— говорит менеджер банка из топ-50.— Ряд банков предлагают пробные пакеты с трехмесячным сроком, в течение которого действуют льготы на неснижаемый остаток или стоимость обслуживания".

По мере ужесточения требований ЦБ и Росфинмониторинга к обналичиванию в менее дорогостоящих каналах схемы переместились в сторону премиальных карт, подтверждает сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. По его словам, первые признаки этой проблемы появились примерно год назад, но, очевидно, сейчас масштаб проблемы стал настолько значимым, что на него обратил внимание и ЦБ. Закономерным следствием, считает Тимошкин, станет ужесточение процедур выдачи премиальных карт и соотнесение их статуса с типом клиента.