Минфин Британии хочет принять жесткий бюджет из-за нестабильности в мировой экономике

Бюджет Великобритании на 2016-2017 и последующие четыре года может быть сокращен сильнее, чем ожидалось, в него могут ввести ряд жестких решений из-за нестабильности в мировой экономике, заявил министр финансов Британии Джордж Осборн.

Глава минфина (канцлер казначейства) в среду, 16 марта, огласит перед нижней палатой британского парламента свое восьмое по счету бюджетное послание. Предполагается, что документ будет содержать ряд шагов, касающихся сокращения госрасходов, а также усиления налогового регулирования. Газета Sun в воскресенье опубликовала статью главы финансового ведомства, в которой он попытался объяснить читателям причины своего решения, пишет Прайм.

Связывая бюджетные меры с состоянием мировой экономики, Осборн подчеркнул, что "мир переживает самый неопределенный период после Великой рецессии" (2007-2009). Принятию жестких шагов способствует непростая ситуация в мировой экономике, вызванная замедлением роста в Китае, падением цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке.

"Короче говоря, надежды на более сильное глобальное восстановление испарились. Вместо этого мировая экономика замедляется", - констатирует министр.

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Чтобы Великобритания сохранила свои лидерские позиции среди экономик западных стран, ей необходимо прямо сейчас принять более строгие меры, под которыми подразумевается, в первую очередь, экономия государственных расходов.

В интервью телеканалу Би-би-си канцлер уточнил, что предполагаемые сокращения госрасходов будут "эквивалентны 50 пенсам на каждые 100 фунтов (стерлингов) к 2020 году", что не так много, по его мнению.

В то же время министр финансов отмечает, что, экономика Великобритании - одна из сильнейших среди западных стран. А благодаря ранее принятому долгосрочному экономическому плану, государство хорошо подготовлено к глобальным рискам.

"В бюджетном послании в среду нам необходимо принять меры, подтверждающие, что мы следуем этому плану и остаемся защищенными", - заявил он.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов, важно принять правильные решения как можно раньше. "Мы должны действовать сейчас, а не платить позже", - подчеркнул Осборн.

Одновременно британское правительство планирует закрыть лазейки для компаний, использующих различные схемы ухода от налогообложения доходов своих сотрудников. Это может дать дополнительные 70 миллионов фунтов в бюджет.

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Планируется уделить особое внимание налогообложению международных компаний, получающих доход в Великобритании, но выводящих его за пределы страны. Осборн привел в пример Facebook.