Рубль и российские индексы начали неделю с обвала

Российский рубль с начала торгов понедельника, 14 марта, снижается.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 24 коп. и составил 70,12 руб.

Курс евро поднялся на 30 коп. - до 78,26 руб.

Российский фондовый рынок также открылся падением.

Индекс ММВБ упал 0,29% - до 1871,01 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,65%, до 840,12 пункта.

Читайте такжеПутин жертвует рублем ради роста золотовалютных резервов - Bloomberg15-16 марта состоится заседание ФРС США относительно дальнейшего курса монетарной политики в стране. Ожидается, что регулятор оставит базовую процентную ставку на текущем уровне в 0,25-0,5%, воздержавшись от ее повышения в условиях сохраняющейся нестабильности на мировых рынках.

Кроме того, решения по процентной ставке на текущей неделе примут также Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии. Отсутствие четкой определенности на рынке заставляет инвесторов на время приостановить свою активность до момента оглашения результатов заседаний и не предпринимать значительных шагов.

14 марта нефть Brent торгуется выше $40 за баррель.

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. Совет управляющих Европейского центрального банка понизил базовую процентную ставку с уровня в 0,05% до нулевого показателя.

Ставка по депозитам понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка понижена до 0,25% с 0,3%.

Также ЕЦБ принял решение об увеличении объема выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно.

Эти решения ЕЦБ говорят о нестабильной экономической ситуации в ЕС.