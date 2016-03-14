Доллар укрепляется в преддверии заседаний Банка Японии и Федрезерва США

Курс доллара США укрепился по отношению к евро и иене в ходе торгов понедельника, 14 марта, после значительных колебаний на прошлой неделе, передает Reuters.

Участники рынка приготовились к очередным заседанием японского и американского центробанков в надежде получить новые сигналы о возможных сроках подъема процентных ставок.

Читайте такжеFitch сохранило прогноз роста экономики Украины в 2016 годуЕвро торгуется практически без изменений - вблизи $1,1158, находясь недалеко от максимума месяца $1,1218, достигнутого в прошлый четверг вслед за комментариями ЕЦБ о том, что, снизив ставки и расширив объемы денежного стимулирования, регулятор не планирует в ближайшее время смягчения политики.

Относительно японской иены доллар также не демонстрирует заметных изменений, торгуясь вблизи 113,93 иены после роста на 0,6 процента в пятницу. Усиление спроса на рисковые активы на фоне роста фондовых индексов и цен на нефть на прошлой неделе позволило доллару подняться с минимума 112,225 до максимума 114,45 к иене.

Банк Японии, как ожидается, по итогам двухдневного заседания, которое завершится во вторник, сохранит монетарную политику после понижения ставок до отрицательных значений в январе.

Инвесторы полагают, что Федрезерв США не станет менять свою позицию по итогам заседания на этой неделе, и надеются, что регулятор укажет на возможность повышения ставки в текущем году.

Канадский доллар торгуется вблизи максимума четырех месяцев C$1,3168 за доллар США, в то время как австралийский доллар достиг восьмимесячного максимума $0,7584.