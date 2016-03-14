Задолженность украинских банков перед НБУ снизилась до 98 миллиардов

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в феврале снизился на 4,147 млрд грн, или на 4,1%, – до 98,190 млрд грн.

Как сообщается на сайте регулятора, за это период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ сократился на 6,470 млрд грн, или на 8,5%, - до 70,023 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем задолженности банков перед НБУ по кредитам рефинансирования в январе снизился на 3,3% – до 102,364 млрд грн.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.