Задолженность украинских банков перед НБУ снизилась до 98 миллиардов
10:39, 14 марта 2016Финансы
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Банки в феврале вернули НБУ 4,2 млрд грн по кредитам рефинансирования.
REUTERS
Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в феврале снизился на 4,147 млрд грн, или на 4,1%, – до 98,190 млрд грн.
Как сообщается на сайте регулятора, за это период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ сократился на 6,470 млрд грн, или на 8,5%, - до 70,023 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, объем задолженности банков перед НБУ по кредитам рефинансирования в январе снизился на 3,3% – до 102,364 млрд грн.
В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.
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