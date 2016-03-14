НБУ выходит на межбанк с рекордными планами по продаже доллара
Национальный банк Украины на аукционе по продаже иностранной валюты 12 марта продал банкам 11,4 млн долл.
Национальный банк Украины объявил о проведении 14 марта валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню, сообщила пресс-служба регулятора
Согласно сообщению, НБУ увеличил объем аукциона до 60 млн долл. США, тогда как ранее регулятор продавал на межбанке до 50 млн долл.
Информация о результатах торгов будет обнародована на сайте регулятора.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на аукционе по продаже иностранной валюты 12 марта продал банкам 11,4 млн долл.
В субботу, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на закрытие торгов снизились до 26,05/26,22 грн/долл.