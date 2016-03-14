В России сократили прожиточный минимум

Правительство России установило прожиточный минимум на четвертый квартал 2015 года в размере 9 452 рубля. Он уменьшился на 221 рубль по сравнению с третьим кварталом (9 673 рубля).

Соответствующая информация содержится в постановлении кабинета министров, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Lenta.ru.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 10 187 рублей, для пенсионеров — 7 781 рубль, для детей — 9 197 рублей.

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По данным Росстата, средний размер денежных доходов (доходы минус обязательные платежи с поправкой на инфляцию) россиян в январе 2016 года составил 21 365 рублей. По сравнению с январем прошлого года данный показатель вырос на три процента. При этом средняя зарплата в России в номинальном выражении выросла на 3,1 процента, до 32 122 рублей. В реальном выражении она уменьшилась на 6,1 процента.

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По информации Минтруда, в 2015 году число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек.