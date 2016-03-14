Объем депозитов в украинских банках незначительно сократился

Уровень долларизации депозитов (доли депозитов в долларах в их общем объеме) в украинских банках в январе-феврале вырос на 3 п.п. - до 48%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, уровень долларизации кредитов за этот период вырос на 2 п.п. – до 58%.

Также сообщается, что объем депозитов в украинских банках в феврале в национальной валюте снизился на 0,2% - до 385,416 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - на 0,4%, до 13,311 млрд долл.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам в феврале выросли на 0,9% - до 433,189 млрд грн, по валютным - снизились на 0,9% - 22,553 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в январе в национальной валюте снизился на 1,4%, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - вырос на 0,5%.

В 2015 году объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютных - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.