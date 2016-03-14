Гривня опустилась на межбанке до 26,60 за доллар

В понедельник, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,45/26,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4870/29,6580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3790 грн/рубль.

Читайте такжеНБУ вышел на межбанк с рекордными планами по продаже доллара

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4923 грн/долл., к этому часу заключено 57 сделок на сумму 22,15 млн долл.