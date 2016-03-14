В 2016 году рост ВВП Казахстана будет нулевым или даже отрицательным - S&P

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и "A-3", прогноз остается "негативным", передает ИА "Новости-Казахстан".

"Экономика Казахстана в высокой степени зависит от нефтяного сектора, на долю которого приходится 20% ВВП, 50% доходов бюджета и 60% экспорта. Учитывая снижение мировых цен на нефть, мы ожидаем, что в 2016 г. рост ВВП будет нулевым либо незначительно отрицательным", — говорится в сообщении S&P.

Читайте такжеКазахстан из-за дешевой нефти резко ухудшил прогноз роста экономикиДинамика ВВП, скорее всего, будет обусловлена сокращением объемов экспорта и практически нулевым, по прогнозам аналитиков агентства, ростом нефтедобычи (если крупное шельфовое нефтяное месторождение Кашаган не будет введено в эксплуатацию на полную мощность ранее 2018 г.).

Кроме того, прогноз S&P экономического роста исходит из спада потребления в результате девальвации тенге, высокой инфляции и сокращения объемов потребительского кредитования.

В 2017-2019 годы, как ожидает S&P, экономические показатели Казахстана несколько восстановятся по мере роста потребительского спроса и увеличения объема инвестиций. "Наш долгосрочный прогноз в отношении роста экономики страны будет зависеть от динамики цен на нефть, реализации Кашаганского проекта и проведения недавно объявленных структурных реформ", — говорится в сообщении агентства.

По ожиданиям S&P, вслед за скачком инфляции до 13,6% в 2015 году этот показатель останется на двузначном уровне и в 2016 году.

"Прогноз по суверенным рейтингам "негативный", что отражает наше мнение о внешнеэкономических и монетарных рисках для Казахстана в ближайшие 24 месяца, принимая во внимание текущие неблагоприятные и неустойчивые условия на международном рынке сырья", — пишут аналитики S&P.