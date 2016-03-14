В Беларуси не прекращается отток вкладов населения

В Беларуси за январь-февраль срочные рублевые вклады населения сократились на 1,86 трлн рублей, или на 7,1%, в том числе за февраль — на 368,9 млрд рублей, или на 1,5%, передают "Белорусские новости".

Срочные валютные депозиты населения за январь-февраль сократились на 1,9%, или на 142,4 млн долларов, в том числе за февраль - на 1,5%, или на 116,6 млн. долларов.

1 доллар США (USD) равняется 20 634,99 белорусского рубля (BYR).

Следует отметить, что срочные рублевые вклады населения в банковской системе сокращаются с июня 2015 года, срочные валютные вклады — с ноября 2015 года.

Читайте такжеВ Беларуси резко выросло число обращений в суды о банкротствеВ ноябре 2015 года в Беларуси был принят декрет № 7, который разделил все банковские вклады на два вида — отзывные (с правом досрочного изъятия денежных средств) и безотзывные (срочные вклады, владельцы которых не вправе изъять денежные средства до истечения срока их размещения). После принятия декрета белорусские банки снизили доходность по отзывным вкладам.

По мнению экономистов, наряду с нормами декрета снижение вкладов населения сегодня объясняется влиянием на данный процесс и иных факторов.

«Доходы населения в реальном выражении существенно снизились, и на этом фоне вполне возможно, что людям приходится тратить свои сбережения для поддержания определенного качества жизни», — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Екатерина Борнукова.

Аналитики финансового рынка не прогнозируют в 2016 году роста банковских вкладов населения. Привлекательность банковских депозитов в глазах населения может даже снизиться с 1 апреля, когда процентные доходы физлиц с краткосрочных банковских вкладов (рублевых — на срок до года, валютных — на срок до двух лет) начнут облагаться подоходным налогом.

«Доходность по вкладам с учетом грядущего налогообложения процентов будет снижаться. Предпосылок для повышения процентных ставок по рублевым вкладам не просматривается, поскольку Нацбанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики. Кроме этого, доходы населения не растут. Поэтому пока не видно факторов, которые могли способствовать росту депозитов в банковской системе», — констатирует экономист Антон Болточко.