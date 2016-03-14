Доходы сводного бюджета Украины с начала года выросли на 21 миллиард

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-февраль 2016 года составили 83,4 млрд грн, что на 21 млрд грн, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, доходы государственного бюджета за указанный период составили 64,4 млрд грн. В местные бюджеты поступило 19 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 64,4 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 114,5%.

В разрезе основных платежей в январе-феврале 2016 года прирост к соответствующему периоду 2015 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 33,6%, налогу и сбору на доходы физических лиц - на 33,9%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 65,7%, рентной плате за пользование недрами - в 3,1 раза, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (сальдо) - на 21,4%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - на 128,5%, ввозной пошлине - на 21,8%, части чистой прибыли (дохода), которая изымается в госбюджет - на 85,2%.

По данным ГФС, с начала года плательщикам налогов на счета возмещено 16 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 19,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет Украины в январе удалось свести со значительным профицитом на уровне 9 млрд грн благодаря низкому уровню финансирования расходов государственного и местных бюджетов.

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.