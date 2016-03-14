НБУ продал банкам рекордные $60 миллионов по курсу 26,49 за доллар

Национальный банк Украины в ходе сегодняшнего валютного аукциона продал банкам весь заявленный объем иностранной валюты - 60 миллионов долларов, сообщается на сайте регулятора.

НБУ сегодня утром анонсировал проведение аукциона по продаже валюты, увеличив плановый объем до 60 миллионов долларов США и таким образом обновив исторический максимум регулярных аукционов, проводимых с сентября 2015 года. Ранее максимальный объем продажи валюты на этих аукционах составлял 50 миллионов долларов.

Согласно данным на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,4986 гривни/доллар, общий объем принятых на аукцион заявок – 102,2 миллиона долларов, доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу - 10,7%.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,45/26,60 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс, по данным НБУ, к 12:00 установился на уровне 26,4923 гривни/доллар, к этому часу было заключено 57 сделок на сумму 22,15 миллиона долларов.