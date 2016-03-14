Фонд гарантирования признал ничтожными договоры на 22 миллиарда, заключенные "Дельта Банком"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе работы временной администрации и ликвидации неплатежеспособного “Дельта Банка” признал ничтожными 175 сделок, заключенных банками на 22,292 млрд грн.

Как говорится в материалах фонда, подготовленных для встречи с журналистами, в частности, было обнаружено 11 хозяйственных операций, по которым были заключены ничтожные сделки на 12,2 млн грн. В них входят операции по продаже активов с дисконтом или связанным лицам.

По казначейским операциям были выявлено 3 неправомерные сделки - заключение контрактов с нарушением валютного законодательства, безосновательное начисление процентов. Основными операциями, по которым заключались ничтожные договоры, являются кредитные - таких было выявлено 157.

Кроме того, по некоторым операциям было заключено несколько договоров, например, продажа кредита с одновременным разрывом договора ипотеки или поручительства.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.

Ничтожная сделка - не отвечающая обязательным требованиям закона, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от признания её таковой судом.