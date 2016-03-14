Египет девальвировал национальную валюту

Египетский фунт девальвирован на 13%, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

"Это следует из результатов межбанковского валютного аукциона, на котором Центральный банк страны продал 200 миллионов долларов по курсу 8,85 фунтов за доллар. Предыдущий курс продажи составлял 7,73 фунта за доллар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что девальвация произведена, чтобы достичь "обменного курса, который отражает силу и реальную стоимость национальной валюты в краткосрочном периоде".

"Центральный банк поясняет, что подешевевший фунт должен увеличить объем иностранных инвестиций и помочь справиться с дефицитом долларов, который угрожает экономическому росту. С 2011 года валютные резервы Египта снизились на 50%, и их размер в последние полгода стабилизировался на уровне 16 миллиардов долларов. В заявлении регулятора говорится, что к концу 2016 года резервы планируется увеличить до 25 миллиардов долларов", - отмечает издание.

Главный экономист по региону Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в HSBC Holdings Саймон Уильямс отметил, что Египет сохранил бы миллиарды своих резервов, если бы девальвировал фунт полтора года назад. Он добавил, что под вопросом остается решимость властей смириться с ускорением инфляции, которую неизбежно вызовет девальвация.

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"Взрыв самолета с российскими туристами привел к резкому падению числа иностранных отдыхающих, что усугубило уже существовавший дефицит валюты. Снижение инвестиций поставило в сложные условия египетский бизнес и вызвало угрозу срыва импортных поставок товаров первой необходимости, в том числе лекарств", - поясняет издание.