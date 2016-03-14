Гривня в феврале девальвировала к доллару на 7,6%

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины в феврале девальвировала к доллару США на 7,6% – до 27,05 гривни/доллар по состоянию на конец месяца.

Как сообщается на сайте НБУ, по отношению к евро гривня за месяц девальвировала на 8,6% – до 29,78 гривни/евро.

Также сообщается, что девальвация гривни на наличном валютном рынке в феврале по средневзвешенному курсу составила около 3% по отношению к доллару и около 5% – по отношению к евро.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения НБУ в марте прошлого года ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 гривни/доллар в январе и до 26-27 гривни/доллар в феврале, а курсы наличного и "черного" рынков достигали 27-29 гривень/доллар.