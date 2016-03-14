В Минэкономразвития объяснили причины дефляции в феврале

Дефляция на уровне 0,4%, зафиксированная в феврале этого года, обусловлена насыщенностью внутреннего рынка в связи с торговыми ограничениями со стороны России, а также низкими мировыми ценами на продовольственную продукцию.

Соответствующая информация содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом в Минэкономразвития отметили, что дополнительными факторами снижения цен стали низкий уровень платежеспособности населения, ослабление инфляционных ожиданий, снижение отдельными производителями цен на готовую продукцию, а также жесткая монетарная и фискальная политика.

В то же время, по мнению аналитиков министерства, главным фактором ускорения инфляции может стать девальвация национальной валюты в связи с задержкой финансирования от Международного валютного фонда и политической нестабильностью.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, зафиксированной в январе к декабрю 2015 года.

В годовом выражении, к февралю 2015 года, инфляция в феврале 2016 года замедлилась до 32,7% с 40,3%, зафиксированных месяцем ранее.

В феврале по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожало масло – на 2,4%, канализация – на 2,2%, водоснабжение – на 1,9%, сыр и творог – на 1,9%.

В годовом выражении больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 77,3%, электроэнергию – на 66,9%, сахар – на 53%.

Наибольшее снижение цен в феврале к январю зафиксировано на яйца – на 24,4%, обувь – на 2,5%, фрукты – на 2,1%.