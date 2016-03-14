Гривня закрыла межбанк на уровне 26,75 за доллар

В понедельник, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5780/29,6870 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3780 гривни/рубль.

Читайте такжеГривня в феврале девальвировала к доллару США на 7,6%

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5174 гривни/доллар, к этому часу заключено 594 сделки на сумму 386,87 миллиона долларов.