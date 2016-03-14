Глава АМКУ: процент собираемости штрафов – от 5% до 10%

Государственный бюджет Украины получает от 5% до 10% налагаемых Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафов за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, сообщил во время пресс-конференции глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Процент собираемости штрафов АМКУ – от 5% до 10%", – сказал Терентьев.

В частности, он отметил, что в 2015 году комитет наложил штрафы на сумму 339 миллионов гривень, что в 3,4 раза превышает показатель 2014 года, однако в госбюджет из этой суммы было уплачено лишь 30,5 миллиона гривень штрафов и пени.

Как показывает практика, штрафы за нарушения антимонопольного законодательства провинившиеся компании выплачивают очень неохотно. Зачастую они оспаривают решения АМКУ в судебных инстанциях, а также подают апелляции, затягивая процесс. Нередки также случаи, когда компания, на которую наложили штраф, к окончанию судебных процессов оказывается практически неплатежеспособной или вообще не ведет экономическую деятельность.

В то же время, Терентьев отметил, что наложение штрафов не является главным показателем деятельности антимонопольного ведомства. "Наложение штрафов за деятельность, которая имела место два-три года назад, не всегда является самым лучшим способом восстановить эффективную экономическую конкуренцию на соответствующем рынке", - сказал глава АМКУ.

Читайте такжеАМКУ оштрафовал провайдера-монополиста цифрового ТВ "Зеонбуд" на 44 миллиона

По его словам, для определения качества работы Антимонопольного комитета в ведомстве используют показатель экономического эффекта от его деятельности. По данным Терентьева, в 2015 году этот показатель составил 929 миллионов гривень по сравнению с 755 миллионов гривень в 2014 году. Данный показатель учитывает позитивный эффект решений АМКУ, которые приводят к снижению цен и тарифов. В то же время, Терентьев сообщил, что данный показатель необходимо увеличивать, поскольку неправомерная выгода нарушителей антимонопольного законодательства многократно превышает эту сумму. Например, в 2015 году АМКУ сообщал, что общая монопольная рента субъектов-монополистов, которую они получают в результате антиконкурентных согласованных действий, составляет от 150 до 300 миллиардов гривень.

Глава АМКУ также отметил, что регулятор стремится отойти от практики поощрения территориальных отделений за наложение штрафов, а выступает за использование наиболее быстрых способов наведения порядка на рынках. В частности, речь идет о своевременных рекомендациях участникам рынка, нарушающим конкуренцию, проведении консультаций до полномасштабного и длительного расследования. Также АМКУ разрабатывает механизм процедуры мирового соглашения с такими субъектами. Все эти инструменты, по словам Терентьева, нужны для того, чтобы "потребители и субъекты рынка могли как можно быстрее получить позитивный экономический эффект".

Читайте такжеАМКУ направил "Газпрому" решение о штрафе в 86 миллиардов - дал два месяца на выплату

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в июле 2015 года утвердил документ, разъясняющий принципы определения размера штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, что является одним из требований Европейского Союза к Украине в рамках Соглашения об ассоциации.

Размер штрафов определяется в два этапа. На первом этапе комитет определяет базовый размер штрафа для каждого ответчика. На втором – размер корректируется с учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств. Базовый размер штрафа определяется в зависимости от тяжести последствий противоправной деятельности. Например, для нарушений умеренной тяжести базовый размер штрафа составляет 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, но не более 0,67% годовой выручки, а для наиболее тяжких нарушений – 45% дохода от реализации продукции или размера сокращения расходов, полученного в связи с нарушением, но не более 6,7% годовой выручки.