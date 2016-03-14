Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,51 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2651,7435 (14 марта – 2584,5149)

100 EUR – 2948,4736 (14 марта – 2866,2270)

10 RUR – 3,7799 (14 марта – 3,6761)

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 марта, котировки гривни к доллару США намежбанковском валютном рынке к завершению торгов установились на уровне 26,65/26,75 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс, по данным НБУ, к 17:00 установился на уровне 26,5174 гривни/доллар, к этому часу было заключено 594 сделки на сумму 386,87 миллиона долларов.