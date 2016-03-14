Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,51 за доллар
18:33, 14 марта 2016Финансы
1113
Официальный курс НБУ на 15 марта: 100 USD – 2651,7435 гривни; 100 EUR – 2948,4736 гривни; 10 RUR – 3,7799 гривни.
Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2651,7435 (14 марта – 2584,5149)
100 EUR – 2948,4736 (14 марта – 2866,2270)
10 RUR – 3,7799 (14 марта – 3,6761)
Читайте такжеНБУ продал банкам рекордные $60 миллионов по курсу 26,49 за доллар
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 марта, котировки гривни к доллару США намежбанковском валютном рынке к завершению торгов установились на уровне 26,65/26,75 гривни/доллар.
Средневзвешенный курс, по данным НБУ, к 17:00 установился на уровне 26,5174 гривни/доллар, к этому часу было заключено 594 сделки на сумму 386,87 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter