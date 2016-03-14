Инфляция в феврале зафиксирована только в Днепропетровской и Одесской областях

Инфляция в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована только в Днепропетровской и Одесской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Днепропетровской области в феврале составила 0,1%, в Одесской области - 0%.

По данным Госстата, в остальных областях Украины была зафиксирована дефляция. Наибольший уровень дефляции в феврале зафиксирован в Черновицкой, Полтавской, Луганской и Волынской областях - 0,7%.

В феврале продукты питания больше всего подешевели во Львовской области - на 1,7%, алкоголь и сигареты - в Киеве (на 3,5%), одежда и обувь - также в Киеве (на 5,7%).

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Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, зафиксированной в январе к декабрю 2015 года.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.