Нацбанк хочет ввести новый инструмент поддержки банков вместо стабкредитов

Национальный банк Украины планирует ввести новый инструмент поддержки ликвидности банков вместо стабилизационных кредитов под названием Emergency Liquidity Assistance (ELA).

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Олега Чурия в ходе традиционной встречи с руководителями крупнейших банков 14 марта.

По информации НБУ, новый инструмент представляет собой возобновляемую краткосрочную кредитную линию, которой банки смогут воспользоваться в случае оттока депозитов.

Как отмечается в сообщении, правление НБУ уже утвердило концепцию нового инструмента и сейчас он находится в стадии внедрения.

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Как сообщал УНИАН, НБУ своими постановлениями №90 и №100 оптимизировал инструменты управления ликвидностью банков, в том числе предоставил банкам возможность использовать механизм роловера, расширил перечень принимаемого в залог обеспечения по кредитам и предоставил возможность увеличивать, уменьшать либо проводить замену залога. Изменения вступают в силу с 4 апреля 2016 года.

По оценкам НБУ, указанные изменения позволят банкам удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности. В то же время, повышение гибкости регулирования ликвидности банковской системы является необходимым условием для эффективной реализации монетарной политики в рамках режима таргетирования инфляции, переход к которому планируется до конца 2016 года.

Ранее Национальный банк с 17 февраля этого года предоставил доступ к операциям по поддержке ликвидности банкам, отнесенным к категории проблемных, для эффективного выполнения функции кредитора последней инстанции.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в феврале снизился на 4,147 миллиарда гривень, или на 4,1%, – до 98,190 миллиарда гривень.