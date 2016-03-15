Украина перечислила жителям оккупированного Донбасса 34 миллиарда гривень - Бессмертный

Такие данные озвучил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Бессмертный, сообщает Радио Свобода.

По мнению Бессмертного, бюджетные средства работают на экономику России.

«500 миллиардов – бюджет страны, а 34 из которых ушло неизвестно куда, в «дыру». В конце концов, эти деньги оказались где? Они оказались в виде чего угодно, товаров, оружия, промышленных товаров, продуктов питания... в России. Вот и ответ, кого мы профинансировали на это время. С одной стороны, стреляют, а с другой – мы туда «втьохуем» ресурсы», – отметил Роман Безсмертный.

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Поэтому он считает, что Украина «должна отвечать положительно на процесс реинтеграции этих территорий, но изменить тактику и стратегию этого процесса.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Безсмертного, идею заменить лидера группировки "ДНР" Александра Захарченко и лидера группировки "ЛНР" Плотницкого Игоря на украинского бизнесмена Рината Ахметова и лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко впервые озвучили не украинские, а европейские политики.