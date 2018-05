Брюссель предостерег европейские банки от размещения российских евробондов - Financial Times

Брюссель обратился к европейским банкам с предложением избегать участия в размещении российских евробондов, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По информации источников знакомых с предостережением ЕС, несмотря на то, что введенные против России санкции Евросоюза напрямую не запрещают покупку российского долга, представители ЕС в частном порядке обратились к европейским банкам с предупреждением, которое ранее озвучивал Вашингтон для банков США. В ЕС считают, что средства, вырученные в результате размещения бумаг, могут быть использованы «не по назначению», отмечает FT.

По информации издания, представители Брюсселя в частных разговорах с руководством банков призвали помнить о риске того, что облигации могут быть использованы для обхода санкций, и принять меры предосторожности, в том числе настаивая на действиях, предотвращающих получение дохода от размещения бумаг лицами, в отношении которых введены санкции.

«Совершенно очевидно, что они не хотят, чтобы мы принимали участие (в размещении российских евробондов - Ред.). <...> Нам не рекомендовано», — рассказал изданию банкир, знакомый с предостережениями Брюсселя.

Если это предупреждение убедит европейские банки, Россия может быть вынуждена отказаться от первой за несколько лет попытки выхода на рынок заимствований, отмечает FT.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что американские власти предостерегли крупные банки США от участия в размещении российских евробондов. В Вашингтоне сочли, что это может противоречить санкционной политике против Москвы. Тогда издание сообщило, что не все банки уже определились с дальнейшими действиями. Позднее источники газеты сообщили, что Goldman Sachs составил заявку на участие в размещении российских суверенных бумаг, однако таким образом, чтобы ее можно было отозвать в любой момент, сославшись на позицию высших руководителей банка. По данным источника издания, J.P.Morgan Chase рассматривал возможность подачи заявки, однако в итоге руководство банка решило этого не делать, а Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. изначально заявили о своем отказе.

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах. С тех пор Россия не выходила на международные рынки капитала из-за санкций Запада, введенных после присоединения Крыма, которые фактически закрыли для страны внешние долговые рынки (хотя западные санкции не распространяются на госзаимствования).

В начале февраля стало известно, что ​Россия направила 25 иностранным банкам заявки на организацию возможного размещения евробондов в 2016 году.