В России на фоне безденежья в четвертый раз заморозят пенсионные накопления граждан

Глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина считает предложение Минфина о продлении заморозки накопительной части пенсии оправданным, передает ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на несколько федеральных источников сообщила, что правительство может еще на год продлить мораторий на формирование накопительной пенсии.

"Предложение Минфина о продлении заморозки накопительной части пенсии оправданно", - сказала Баталина, подчеркнув, что речь вовсе не идет об изъятии средств населения, как часто пытаются это представить.

Читайте такжеУ российских пенсионеров отберут $5 миллиардов - пойдут на другие цели правительстваПо ее словам, все страховые взносы людей будут учтены в размере их будущей пенсии, "они будут отражены на их персональных счетах и проиндексированы".

При этом, по мнению Баталиной, размер индексации "даже в текущей сложной экономической ситуации с большой вероятностью будет выше доходов негосударственных пенсионных фондов, которые люди смогли бы получить, если бы их средства были направлены НПФ". "Так что ни о каких потерях граждан в этой ситуации речь не идет", - подчеркнула глава комитета.

"Что же касается НПФ, то считаю, что люди должны иметь возможность формировать посредством негосударственных пенсионных фондов дополнительную пенсию, помимо государственной. Однако это должно быть добровольным решением каждого человека", - заметила Баталина.

По ее словам, за прошедшие годы, когда такой накопительный компонент был частью государственной системы страхования, у людей была возможность приобрести собственный опыт в работе с НПФ, а также понять все преимущества и недостатки такого инвестирования. "Теперь считаю, это должно стать самостоятельным решением каждого человека, исходя из его возможностей и потребностей. Одновременно это заставит НПФ в борьбе за средства клиентов стать более эффективными в управлении пенсионными накоплениями", - добавила Баталина. Пока же, отмечает депутат, "размещение средств в НПФ в подавляющем большинстве случаев не позволяет гражданам даже защитить свои накопления от инфляции".