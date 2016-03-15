Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил монетарную политику без изменений, однако озвучил более пессимистичную оценку экономики и предупредил об ослаблении инфляционных ожиданий, сигнализируя о том, что глобальные сдерживающие факторы могут привести к расширению мер стимулирования, передает Reuters.

Центробанк также решил освободить от недавно введенной отрицательной процентной ставки $90 миллиардов краткосрочных средств, которые, как предупредили участники рынка ценных бумаг, могут перейти на банковские депозиты.

Читайте такжеThe Economist назвал факторы, которые могут дать толчок глобальному кризисуКак и ожидалось, Банк Японии сохранил курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно ($700 миллиардов). Регулятор также оставил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1 процента.

"Японская экономика продолжает умеренное восстановление", - сказал Банк Японии, предупредив, что увеличение экспорта замедлилось в связи с ослаблением роста, в основном, на развивающихся рынках.

Эта оценка оказалась более мрачной, чем в январе, когда ЦБ сказал, что экономика продолжила умеренное восстановление благодаря усилению экспорта.

Банк Японии также ухудшил оценку инфляционных ожиданий, сказав, что они "начали слабеть", признав таким образом, что один из ключевых элементов его масштабной программы мер стимулирования не оправдывает ожиданий.

Банк Японии неожиданно установил ключевую ставку на уровне минус 0,1 процента в январе 2016 года, шокировав инвесторов очередным смелым маневром, направленным на оживление экономики страны в условиях рыночной волатильности и замедления глобального роста.