Ситуация в Венесуэле обостряется: чрезвычайное положение продлено на 60 дней

В Венесуэле еще на 60 дней продлено действие чрезвычайного положения в экономике, передает Газета.RU.

Соответствующий указ президента страны Николаса Мадуро опубликован в правительственной Gaceta Oficial.

Согласно документу, главе государства предоставляются полномочия предоставлять защиту населению в условиях «экономической войны».

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Ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы оппозиционного парламента.