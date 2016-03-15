Российский рубль обвалился вслед за ценами на нефть
Доллар перешагнул отметку 70 руб.
Российский рубль на торгах во вторник, 15 марта, продолжил падение на фоне снижения цен на нефть.
По данным Московской биржи, доллар уже поднялся на 72 коп. - до 70,67 руб.
Евро вырос на 86 коп., до 78,55 руб.
Читайте такжеПровал финплана Кремля: западные банки отказываются размещать гособлигации РоссииКак сообщал УНИАН, мировые цены на нефть в ходе торгов 15 марта демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохраняющихся у инвесторов опасений, связанных с тем, что переизбыток предложения на рынке "черного золота" все еще остается.
Так, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уже опустилась на 0,81% - до 39,21 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,7% - до 36,92 доллара за баррель.