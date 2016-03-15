Российский рубль обвалился вслед за ценами на нефть

10:08, 15 марта 2016
Финансы
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Доллар перешагнул отметку 70 руб.

REUTERS

Российский рубль на торгах во вторник, 15 марта, продолжил падение на фоне снижения цен на нефть.

По данным Московской биржи, доллар уже поднялся на 72 коп. - до 70,67 руб.

Евро вырос на 86 коп., до 78,55 руб.

Читайте такжеПровал финплана Кремля: западные банки отказываются размещать гособлигации РоссииКак сообщал УНИАН, мировые цены на нефть в ходе торгов 15 марта демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохраняющихся у инвесторов опасений, связанных с тем, что переизбыток предложения на рынке "черного золота" все еще остается.

Так, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уже опустилась на 0,81% - до 39,21 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,7% - до 36,92 доллара за баррель.

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