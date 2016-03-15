Кабмин планирует до конца года либерализировать валютный рынок

Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, либерализация валютного регулирования предполагает упрощение условий ведения бизнеса, дерегуляцию, создание основы для дальнейшего развития отраслей информационных технологий, фриланса, экспорта услуг и товаров субъектами малого и среднего бизнеса.

Читайте такжеКабмин ужесточил требования по учету операций обмена валютыРазработка законопроекта будет поручена Министерству экономического развития и торговли, а также Национальному банку Украины при его согласии.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом «дорожной карте».

С 5 марта регулятор повысил лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы до 500 тыс. грн в гривне и до эквивалента 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки, а также лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день.

При этом НБУ на три месяца продлил основные валютные ограничения для бизнеса, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала года девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 грн/долл.