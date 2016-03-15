Расходы россиян упали до исторического минимума

Средний чек россиян по итогам похода в магазин по итогам февраля показал абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений. По итогам февраля средний чек россиян упал на 13,5% и составил чуть больше 7 долларов, сообщает Газета.ru.

"В феврале текущего года средний чек похудел сразу на 13,5% относительно январских показателей и составил 499 рублей (7 долларов США). Даже в разрезе года его падение оказалось чуть меньшим – 12,5%. Фактически размер среднего чека вернулся к состоянию двухлетней давности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столь резкого падения среднего чека не наблюдалось никогда за все годы измерений. Рекордное падение средний чек показал в крупных городах – пятисоттысячниках и миллионниках – где он опустился до рекордно низких значений за все годы наблюдений. Также самые большие потери понес средний чек в гипермаркетах, показав в феврале беспрецедентно низкое значение за четыре последних года.

"Размер среднего чека снизился во всех регионах. Лидерами по сокращению чека стали Северо-Западный, Центральный и Дальневосточный ФО, где чек за месяц потерял 17-21%. На юге страны, в Поволжье и на Урале средний чек похудел приблизительно на 10-11%. И спокойнее всего чек вел себя в Сибири, где потери в единоразовых затратах составили всего 4,5%", - отмечают в статье.

В городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек чек в феврале оказался на 13,4% меньше, чем в январе. В январе чек в этом типе городов уже показывал рекордно низкие значения. Февральский же результат оказался беспрецедентно низким – за четыре последние года наблюдений средний чек в пятисоттысячниках ни разу не опускался так низко. В городах с населением от 100 до 500 тысяч средний чек в феврале сократился на 14,2% по сравнению с январем. Его значение оказалось идентично показателям конца 2012 и 2013 годов.

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Сильнее всего размер среднего чека по итогам февраля просел в гипермаркетах и дискаунтерах, потеряв по 15,8% относительно январских значений. Средний чек в гипермаркетах опустился ниже 1 тысячи рублей (14 долларов), впервые с 2013 года и составил 887 рублей, обновив антирекорд июня 2013 года, когда средний чек составлял 888 рублей. В супермаркетах и магазинах традиционной торговли также было отмечено ощутимое снижение среднего чека – более чем на 14%.