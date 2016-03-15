Нацбанк вводит в обращение новую банкноту 500 гривень

Национальный банк Украины 11 апреля вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривень образца 2015 года.

Об этом регулятор напомнил на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее НБУ представил новую банкноту номиналом 500 гривень с усовершенствованной системой защиты 25 декабря 2015 года. Банкноты вводятся в обращение для улучшения наличного обращения в стране в пределах планового выпуска на 2016 год на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения купюр. После введения новых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты образца 2006 года на новые.

Также в НБУ напомнили, что обновление предыдущего ряда банкнот национальной валюты началось с банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года, которая введена в обращение 9 марта. Новые банкноты номиналом 100 гривень также функционируют в обращении вместе с купюрами образца 1996 и 2005 годов.

Читайте такжеНовые 100 гривень будут участвовать в международном конкурсе по лучшему дизайну денег

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.