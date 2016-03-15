АМКУ отказал Кабмину в банковской монополии (документ)

Антимонопольный комитет жестко отреагировал на обращение украинского кредитно-банковского союза, в котором банкиры требовали обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов на выбор банка, с помощью которого украинцы смогут получать социальные выплаты а работники бюджетной сферы - свои зарплаты.

Как говорится в официальном письме АМКУ в адрес премьера Яценюка, внесенные постановлением №37 от 20.01.2016 года изменения в порядок определения уполномоченных банков не отвечают действующему законодательству о защите экономической конкуренции и создают препятствия для конкуренции на банковском рынке. В связи с этим, антимонопольный комитет предлагает правительству пересмотреть положения “антиконкурентного” постановления в части обеспечения конкурентных условий выбора банков, уполномоченных выплачивать зарплаты работникам бюджетной сферы и социальной помощи.

Также антимонопольный комитет потребовал от правительства установить такие критерии отбора банков, которые обеспечат возможность банкам конкурировать за счет реальных достижений на рынке, а не искусственно установленных ограничений.

Напомним, одно из наиболее влиятельных в Украине банковских объединений Ассоциация “Кредитно-банковский союз” обратился в Антимонопольный комитет с требованием принять предусмотренные законодательством меры для прекращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на банковском рынке, допущенных правительством. В частности, по мнению банкиров, ряд принятых Кабинетом Министров Украины актов ставят в привилегированное положение государственные банки перед другими банками Украины в праве обслуживать граждан по зарплатным, пенсионным и социальным выплатам.