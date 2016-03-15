Минэкономразвития может понизить прогноз роста ВВП Украины

Министерство экономического развития и торговли может ухудшить прогноз роста экономики Украины на 2016 год с действующего прогноза в 2% в связи со сложностями из-за ограничения транзита со стороны России и низкими мировыми ценами на сырьевую продукцию.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко на пресс-конференции в Киеве.

"Мы не пересматривали показатели инфляции в этом году. Мы видим дефляцию с начала года. Мы также пока не пересматривали прогнозы экономического роста, хотя мы допускаем, что, возможно, … 1% на первый квартал (2016 года - УНИАН). Возможно ухудшение в первом полугодии, поскольку у нас сложная ситуация с транзитом, у нас сложная ситуация с эмбарго, торговая война, которая идет с Российской Федерацией. Это ухудшает наш баланс и наши показатели", - сказала она.

По словам Клименко, министерство пока сохраняет прогноз инфляции на 2016 год на уровне 12% и прогноз привлечения прямых иностранных инвестиций на уровне 5 миллиардов долларов.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины ухудшило прогноз роста экономики Украины в 1-м полугодии текущего года, сократив его до 0 с 1%, прогнозируемого в начале года.

Ранее представители ключевых экономических институтов Украины и мира спрогнозировали разнонаправленную динамику развития экономики Украины в 2016 году - от 5% роста до падения на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Наиболее оптимистический сценарий для Украины представил лондонский институт Capital Economics - 5% роста по итогам 2016 года. Положительным видят развитие экономики нашей страны специалисты инвестиционной компании ICU (2,6% роста по итогам года), Кабинета министров и ключевого кредитора - Международного валютного фонда (оба источника прогнозируют рост 2%), Нацбанка, инвесткомпаний Dragon Capital и BBG Consensus (их прогноз - 1-1,2% роста по итогам 2016 года).

Средний прогноз выдал Bloomberg - 1,2% роста.

Наименее оптимистичны в своих прогнозах инвестбанк ING, Киевский институт эволюционной экономики и Киевский институт социальных и экономических исследований. Эти источники прогнозируют падение экономики Украины от "минус" 1% до "минус" 2,3%.