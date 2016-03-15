Кабмин представит Раде план по снижению госдолга до безопасного уровня

Кабинет министров Украины планирует в III квартале представить на рассмотрение Верховной Рады план мероприятий по приведению общего объема государственного и гарантированного государством долга до экономически безопасного уровня.

Как говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабмина, разработкой проекта займется Министерство финансов Украины.

Согласно документу, также правительство планирует внедрение новых принципов проведения местных заимствований в условиях децентрализации, для чего Минфин при участии Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства также разработают и представят на рассмотрение парламента соответствующий законопроект в ІІІ квартале.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 миллиарда долларов, что на 6,19%, или на 4,324 миллиарда долларов, ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 триллиона гривень, что на 42,78%, или на 470,932 миллиарда гривень, больше показателя на начало года.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах согласно госбюджету Украины на 2015 год, составив 79% ВВП.