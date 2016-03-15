Гривня опустилась на межбанке до 26,95 за доллар

Во вторник, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,84/26,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7300/29,8490 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,8993 грн/долл., к этому часу заключено 84 сделки на сумму 34,94 млн долл.