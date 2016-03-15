Китай хочет ввести налог на валютные операции - СМИ

Народный банк (ЦБ) Китая разработал проект налога на операции в иностранной валюте (также известный как "налог Тобина") в попытке взять под контроль проблему спекуляций на валютном рынке страны, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Размер налога на первоначальной стадии может быть установлен на нулевом уровне, что даст властям время и возможность определить некоторые его детали. Источники также сообщили, что для налога необходимо одобрение центрального правительства, и нет ясности, когда именно он будет введен", - говорится в сообщении.

Введение налога может стать наиболее решительными мерами китайских властей, направленными на предотвращение спекуляций против китайской валюты, после неоднократных попыток госбанков страны поддержать юань, а также действий правительства по предотвращению оттока капитала из Китая. Отмечается также, что введение налога может затруднить планы Китая превратить юань в международную резервную валюту.

"Эти меры не могут гарантировать того, что волатильность на рынке снизится, поскольку трудно определить, связана ли распродажа валюты со спекуляциями или подлинными потребностями компаний снизить для себя степень валютного риска", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего директора отдела по рынкам и ценным бумагам в DBS Hong Kong Ltd. Томми Она (Tommy Ong).

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Как сообщил ранее Народный банк Китая, общий объем валютных резервов Китая в феврале сократился на 28,6 миллиардов долларов - до 3,2 триллиона долларов, что стало минимальным показателем с 2011 года.

Ранее, в январе, общий объем валютных резервов Китая сократился на 99,5 миллиардов долларов, а в декабре валютные резервы Китая снизились также на рекордные 107,9 миллиарда долларов.

Эксперты связывают проблему оттока капитала из Китая обеспокоенностью инвесторов по поводу замедления экономического роста в стране.