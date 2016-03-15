НБУ хочет помочь гривне укрепиться: продал банкам почти $34 миллиона

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 33,6 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,8869 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 62,3 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,85 гривни/доллар, максимальный – 26,95 гривни/доллар. По минимальному курсу куплено 30,1% валюты.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,84/26,95 гривни/доллар.