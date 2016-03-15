Вкладчикам "Укринбанка" приостановят выплаты с 16 марта

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостанавливает выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Укринбанка" со среды, 16 марта.

Как сообщается на сайте фонда, приостановка выплат обусловлена необходимостью формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации банка.

Фонд обещает возобновить выплаты после получения решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Укринбанка", и сообщить об этом дополнительно на своем сайте и в официальной прессе.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам "Укринбанка" с 4 февраля через "Укргазбанк", "Кредобанк" и банк "Пивденный".

Фонд ввел временную администрацию в "Укринбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным 24 декабря 2015 года.

"Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работал на рынке Украины с 1989 года и входил в группу крупных финучреждений. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%.

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"Укринбанк" был первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.