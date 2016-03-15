В России оценили сумму убытков от западных санкций

Сумма ущерба, нанесенного российской финансовой отрасли западными санкциями, за два года составила 250 миллиардов долларов, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление советника президента России Сергея Глазьева.

"Количество денег в экономике сокращается", - цитирует издание заявление Глазьева.

"После введения ограничений со стороны западных стран российские заемщики вынуждены были вернуть уже около 200 миллиардов долларов", - пояснил он.

Глазьев также посетовал на политику удорожания денег, проводимую ЦБ.

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Подчеркивается, что в мае 2015 года бывший первый зампред Банка России Сергей Алексашенко оценил убытки экономики от санкций в размере 5 процентов ВВП в год, что составляет около 60-70 миллиардов долларов.

Сейчас Россия находится под экономическими санкциями ряда стран, в том числе государств-членов ЕС, США, Японии, Австралии и Канады. Ограничения коснулись банковского, нефтяного и оборонного секторов. Международные санкции были введены из-за российской оккупации Крыма и участия ВС РФ в боевых действиях на востоке Украины.