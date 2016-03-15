Кремль прокомментировал рекомендации Брюсселя банкам не покупать российские облигации

Рекомендация ЕС в адрес банков стран-членов Евросоюза воздержаться от покупки суверенных бондов РФ не укладывается в представления о здравом смысле и логике экономического сотрудничества.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Сужение пространства экономического сотрудничества за счет политического давления вряд ли можно понять и считать оправданным с точки зрения здравого смысла и логики", - сказал он.

"Можно выразить только сожаление" (по поводу таких рекомендаций – ред.), - добавил Песков.

Ранее во вторник газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что рекомендация банкам Евросоюза поступила из Брюсселя в рамках поддержки антироссийских санкций.

В прошлом месяце СМИ сообщали о подобной же рекомендации Госдепартамента в адрес американских банков.