Кремль прокомментировал рекомендации Брюсселя банкам не покупать российские облигации
Рекомендация ЕС не покупать суверенные бонды РФ едва ли отвечает здравому смыслу – пресс-секретар Путина.
Рекомендация ЕС в адрес банков стран-членов Евросоюза воздержаться от покупки суверенных бондов РФ не укладывается в представления о здравом смысле и логике экономического сотрудничества.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Сужение пространства экономического сотрудничества за счет политического давления вряд ли можно понять и считать оправданным с точки зрения здравого смысла и логики", - сказал он.
"Можно выразить только сожаление" (по поводу таких рекомендаций – ред.), - добавил Песков.
Ранее во вторник газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что рекомендация банкам Евросоюза поступила из Брюсселя в рамках поддержки антироссийских санкций.
В прошлом месяце СМИ сообщали о подобной же рекомендации Госдепартамента в адрес американских банков.